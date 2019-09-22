Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко став найкращим гравцем матчу за версією фанатів

Вболівальники Вест Хема в захваті від гри українця у матчі 6-го туру АПЛ.

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Мачестер Юнайтед, що допомогло молотобійцям завоювати три очки у дуелі з іменитим суперником.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Керівництво лондонського клубу у twitter запустили голосування щодо найкращого гравця матчу, де 29-річний українець переміг, обігнавши Крессвелла, Райса та Фабіанскі.

В поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

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