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Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко став найкращим гравцем матчу за версією фанатів

21:41 516 Читать на русском
Вест Хем – Манчестер Юнайтед: Ярмоленко став найкращим гравцем матчу за версією фанатів
Андрій Ярмоленко / Фото ФК Вест Хем

Вболівальники Вест Хема в захваті від гри українця у матчі 6-го туру АПЛ.

44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл
 
44’ Андрій Ярмоленко
84’ Аарон Крессвелл

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко відкрив рахунок у матчі проти Мачестер Юнайтед, що допомогло молотобійцям завоювати три очки у дуелі з іменитим суперником.

Гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Манчестер Юнайтед – 2:0

Керівництво лондонського клубу у twitter запустили голосування щодо найкращого гравця матчу, де 29-річний українець переміг, обігнавши Крессвелла, Райса та Фабіанскі.

В поточному сезоні АПЛ Ярмоленко провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами.

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Теги
Англія Українці за кордоном Вест Хем - Манчестер Юнайтед Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко Аарон Крессвелл Аарон Крессвелл Вест Хем Вест Хем
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