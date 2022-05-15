Манчестер Сіті у рамках чемпіонських перегонів поїхав у гості до Вест Хема. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 37-го туру АПЛ між Вест Хемом і Манчестер Сіті розпочнеться о 16:00 за київським часом. Дивитися гру можна Setanta Sports Ukraine +, а "Футбол 24" проведе текстовий онлайн.

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Манчестер Сіті на три очки випереджає Ліверпуль у боротьбі за чемпіонство. Вест Хем йде сьомим і претендує на єврокубки. Олександр Зінченко втретє поспіль виходить у стартовому складі "містян", а Андрій Ярмоленко розпочинає в запасі.

Стартові склади команд

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Доусон, Зума, Крессвелл – Райс, Соучек – Боуен, Лансіні, Форнальс – Антоніо.

Запасні: Ареоля, Масуаку, Джонсон, Фредерікс, Крал, Нобл, Влашіч, Ярмоленко, Окофлекс.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Фернандінью, Ляпорт, Зінченко – де Брюйне, Родрі, Сілва – Марез, Жезус, Гріліш.

Запасні: Стеффен, Аке, Стерлінг, Гюндоган, Фоден, Іган-Райлі, Мбете, Палмер, Лавія.

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