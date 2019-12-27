Вест Хем – Ліверпуль: відома нова дата матчу клуба Ярмоленка

Матч Вест Хем – Ліверпуль офіційно отримав нову дату проведення.

АПЛ перенесла матч Вест Хем – Ліверпуль на 29 січня, інформує офіційний сайт "молотків".

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Додамо, що поєдинок мав відбутись у грудні, але не відбувся через участь мерсисайдців у клубному чемпіонаті світу (переможцем якого якраз і став Ліверпуль). Зазначимо, що Ярмоленко встигне відновитись до матчу проти "червоних" після чергової травми.

До слова, Ліверпуль з 52 очками лідирує в АПЛ, а от Вест Хем поки розчаровує своїх фанатів – 17 місце та 19 пунктів в активі.

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