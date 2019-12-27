Вест Хем – Ліверпуль: відома нова дата матчу клуба Ярмоленка

Португалія — 16:55 1754
-
Бондаренко повернеться в Шахтар
-
Яремчуку пропонують варіанти трансферу в топ-чемпіонати – версія європейських ЗМІАнглія — 16:30 9883
-
Конфлікт Зозулі з фанатами Райо Вальєкано: мадридський клуб покарали за образу українцяІспанія — 14:28 8268
-
Конкурент Ярмоленка Антоніо розбив спорткар за 210 тисяч фунтів – вінгер в'їхав у будинок в костюмі сніговикаАнглія — 13:46 2925
-
Динамо отримало 300 тисяч гривень штрафу за порушення своїх вболівальників на матчі проти ДесниУкраїна — 13:03 3193