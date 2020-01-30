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Вест Хем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу

10:27 333 Читать на русском
Вест Хем – Ліверпуль – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Ліверпуль / Фото ФК Ліверпуль

Ліверпуль без особливих труднощів здолав Вест Хем в рамках 18-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Вест Хем – Ліверпуль.

 
Мохамед Салах 34’
Алекс Окслейд-Чемберлен 52’
34’ Мохамед Салах
52’ Алекс Окслейд-Чемберлен

Домінація Ліверпуля принесла плоди вже у першому таймі, захисники Вест Хема зупинили атаку гостей ціною фола, пенальті успішно реалізував Салах.

Вест Хем без Ярмоленка поступився Ліверпулю і залишився у зоні вильоту

Після перерви мерсисайдці організували ще один м'яч, відзначився Окслейд-Чемберлен, чим і зафіксував фінальний рахунок.

Тепер команда Гвардіоли лідирує в АПЛ, відірвавшись від Манчестер Сіті на 19 очок.

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Англія Відеоновини Вест Хем - Ліверпуль Вест Хем Вест Хем Ліверпуль Ліверпуль
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