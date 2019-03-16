Вест Хем – Хаддерсфілд – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Вест Хем у неймовірному матчі здолав Хаддерсфілд в 31-у турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Вест Хем – Хаддерсфілд на сайті "Футбол 24".

Поки Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, його Вест Хем провів найвидовищніший матч в сезоні. Лондонці за останні 16 хвилин організували вражаючий камбек в поєдинку проти Хаддерсфілда.

Вест Хем вирвав перемогу в Хаддерсфілда, Лестер в меншості здолав Бернлі: 31-й тур АПЛ, матчі суботи

Ця героїчна перемога підняла Вест Хем на 9 позицію з 42 очками, Хаддерсфілд з 14 пунктами залишився майже без шансів на виживання в АПЛ.