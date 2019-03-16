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Вест Хем – Хаддерсфілд – 4:3 – відео голів та огляд матчу

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Вест Хем – Хаддерсфілд – 4:3 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Хаддерсфілд – 4:3 – відео голів та огляд матчу

 Вест Хем у неймовірному матчі здолав Хаддерсфілд в 31-у турі АПЛ. Дивіться відеоогляд матчу Вест Хем – Хаддерсфілд на сайті "Футбол 24".

15’ Марк Нобл
75’ Анжело Огбонна
84’ Хав’єр Чічаріто
92’ Хав’єр Чічаріто
 
Жуніньйо Бакуна 17’
Карлан Грант 30’
Карлан Грант 65’

Поки Андрій Ярмоленко продовжує відновлюватися після травми, його Вест Хем провів найвидовищніший матч в сезоні. Лондонці за останні 16 хвилин організували вражаючий камбек в поєдинку проти Хаддерсфілда.

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Ця героїчна перемога підняла Вест Хем на 9 позицію з 42 очками, Хаддерсфілд з 14 пунктами залишився майже без шансів на виживання в АПЛ.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Вест Хем Вест Хем Англія Відеоновини Хаддерсфілд Хаддерсфілд Вест Хем - Хаддерсфілд
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