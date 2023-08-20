Челсі в другому турі АПЛ зустрічається з Вест Хемом. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Вест Хем – Челсі стартує о 18:30 за київським часом. Дивитися гру в прямому етері можна на телеканалі Setanta Sports Ukraine і на сервісі Setanta Sports.

Михайло Мудрик у другому турі поспіль залишається в запасі Челсі. Маурісіо Почеттіно скопіював склад з попередньої гри (єдина зміна – відсутність травмованоо Джеймса), де "сині" розписали нічию з Ліверпулем.

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Стартові склади команд

Вест Хем: Ареоля – Цоуфал, Зума, Агерд, Емерсон – Соучек, Ворд-Праус – Боуен, Пакета, Бенрама – Антоніо.

Запасні: Фабіанскі, Огбонна, Джонсон, Крессвел, Форнальс, Альварес, Інгс, Корне, Мубама.

Челсі: Санчес – Дісасі, Сілва, Колвіл – Гюсто, Енцо, Галлахер, Чілвел – Чуквуемека – Стерлінг, Джексон.

Запасні: Бергстрьом, Хамфріз, Кукурелья, Маатсен, Кайседо, Угочукву, Мудрик, Мадуеке, Берстов.

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