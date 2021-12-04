У рамках 15-го туру англійської Прем'єр-ліги Вест Хем вдома здолав Челсі в лондонському дербі. Дивіться відео забитих м'ячів і найкращі моменти поєдинку.

Команди довго запрягали, але зуміли забити тричі ще до перерви. На 29-й хвилині Тьягу Сілва після подачі кутового ефектно забив головою.

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Під завісу першого тайму Вест Хем і Челсі обмінялися голами – на реалізований Мануелем Лансіні одинадцятиметровий "сині" відповіли породистим голом Мейсона Маунта з льоту після переведення Зієша. У другій половині забивали лише господарі. На 56-й Джаррод Боуен забив ударом з лінії штрафного, а на 87-й Артур Масуаку з рикошетом забив ударом-прострілом.

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