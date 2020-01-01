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Вест Хем – Борнмут – 4:0 – відео голів та огляд матчу

23:20 333 Читать на русском
Вест Хем – Борнмут – 4:0 – відео голів та огляд матчу
Вест Хем – Борнмут – відео голів та огляд матчу

У 21 турі АПЛ Вест Хем вдома розгромив Борнмут. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

17’ Марк Нобл
25’ Себастьян Аллє
34’ Марк Нобл
66’ Феліпе Андерсон
 
17’ Марк Нобл
25’ Себастьян Аллє
34’ Марк Нобл
66’ Феліпе Андерсон

У дебютному матчі Девіда Мойєса після повернення у лондонський клуб "молоти" не залишили шансів гостям з Півдня. Вест Хем чудово провів першу половину гри, забезпечивши собі комфортну перевагу: Аллє забив гол боковими ножицями, а Нобл записав до свого активу дубль.

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Після перерви Вест Хем не дозволив гостям відродити інтригу. Останній гол у матчі забив зірковий атакувальний хавбек "молотів" Феліпе Андерсон.

Перемога дозволила команді Мойєса обігнати Борнмут у турнірній таблиці. Наразі лондонці посідають 16 місце, а підопічні Едді Хау опустилися в зону вильоту.

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Англія Відеоновини Борнмут Борнмут Вест Хем - Борнмут Вест Хем Вест Хем
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