Вест Хем – Борнмут – 4:0 – відео голів та огляд матчу

У 21 турі АПЛ Вест Хем вдома розгромив Борнмут. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У дебютному матчі Девіда Мойєса після повернення у лондонський клуб "молоти" не залишили шансів гостям з Півдня. Вест Хем чудово провів першу половину гри, забезпечивши собі комфортну перевагу: Аллє забив гол боковими ножицями, а Нобл записав до свого активу дубль.

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Після перерви Вест Хем не дозволив гостям відродити інтригу. Останній гол у матчі забив зірковий атакувальний хавбек "молотів" Феліпе Андерсон.

Перемога дозволила команді Мойєса обігнати Борнмут у турнірній таблиці. Наразі лондонці посідають 16 місце, а підопічні Едді Хау опустилися в зону вильоту.

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