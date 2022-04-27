Вест Хем – Айнтрахт: які шанси в Ярмоленка на фінал Ліги Європи
Перший півфінальний матч Вест Хем – Айнтрахт відбудеться 28 квітня в Лондоні. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку, а пряму трансляцію у відкритому доступі можна знайти на MEGOGO.
Фаворитом протистояння букмекери виділяють Вест Хем. Bwin дає на вихід команди Ярмоленка у фінал Ліги Європи коефіцієнт 1.57, а на підсумковий успіх Айнтрахта – 2.25.
Конкретно в першому матчі англійці також мають більше шансів на перемогу. Wiiliam Hill оцінює домашню вікторію Вест Хема коефіцієнтом 1.95, звитягу Франкфурта в 3.9, а нічию – 3.4.
Матч очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.9, а на відповідний тотал менше – за 1.8. Гол Андрій Ярмоленка оцінений коефіцієнтом 3. Тільки від Джаррода Боуена більше чекають голів (2.8).
Аналітичний портал Five Thirty Eight оцінює шанси команд на вихід у фінал: Вест Хем – 54%, Айнтрахт – 46%.
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