Вест Хем зустрічається з Айнтрахтом в 1/2 фіналу Ліги Європи. Який прогноз на гру та протистояння загалом, підкаже "Футбол 24".

Перший півфінальний матч Вест Хем – Айнтрахт відбудеться 28 квітня в Лондоні. Старт зустрічі о 22:00 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстовий онлайн поєдинку, а пряму трансляцію у відкритому доступі можна знайти на MEGOGO.

Фаворитом протистояння букмекери виділяють Вест Хем. Bwin дає на вихід команди Ярмоленка у фінал Ліги Європи коефіцієнт 1.57, а на підсумковий успіх Айнтрахта – 2.25.

Конкретно в першому матчі англійці також мають більше шансів на перемогу. Wiiliam Hill оцінює домашню вікторію Вест Хема коефіцієнтом 1.95, звитягу Франкфурта в 3.9, а нічию – 3.4.

Матч очікується не надто результативним. На стандартний тотал більше (2,5) можна поставити з коефіцієнтом 1.9, а на відповідний тотал менше – за 1.8. Гол Андрій Ярмоленка оцінений коефіцієнтом 3. Тільки від Джаррода Боуена більше чекають голів (2.8).

Аналітичний портал Five Thirty Eight оцінює шанси команд на вихід у фінал: Вест Хем – 54%, Айнтрахт – 46%.

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