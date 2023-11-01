Вест Хем – Арсенал: Зінченко потрапив у стартовий склад – онлайн-трансляція матчу Кубка ліги
21:03 - Читать на русском
Вест Хем в рамках матчу 1/8 фіналу Кубка англійської ліги приймає Арсенал. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги між Вест Хемом і Арсеналом стартує о 21:30 за київським часом. Телетрансляція доступна у додатку Setanta Sports. Олександр Зінченко вдруге поспіль виходить у основному складі "канонірів".
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Стартові склади
Вест Хем:
Арсенал:
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