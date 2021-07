Французький фахівець підписав 4-річний контракт з "дроздами", повідомляє офіційний сайт клубу.

Раніше Валерьєн Ісмаель був наставником Барнслі з Чемпіоншипу. До цього він також очолював ЛАСК, Ганновер та Вольфсбург. "Дворняги" на чолі з 45-річним наставником у сезоні 2020/21 посіли 5 місце у Першому дивізіоні Англії, набравши 78 очків у 46 іграх.

Нагадаємо, що за результатами сезону АПЛ 2020/2021 Вест Бромвіч посів передостанню сходинку чемпіонату і вилетів у Чемпіоншип.

