Вест Бромвіч запропонував 7 млн за Віду – новачка АПЛ тренує давній знайомий екс-динамівця

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"Дрозди" вийшли в АПЛ і хочуть підсилити склад якісними та досвідченими гравцями. Запрошенню Віди може посприяти головний тренер команди Славен Біліч, який добре знає захисника за спільною роботою у збірній Хорватії. Бешикташ також не буде надто заважати переходу. Хорват отримує найбільшу зарплатню в команді (80 тисяч євро на тиждень), а на наступний сезон "орли" планують режим економії.

Нагадаємо, Віда перебрався в Туреччину на початку 2018 року на правах вільного агента після завершення контракту з київським Динамо. В поточному сезоні він зіграв 38 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 5 голів.

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