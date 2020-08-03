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Вест Бромвіч запропонував 7 млн за Віду – новачка АПЛ тренує давній знайомий екс-динамівця

16:50 - Читать на русском
Вест Бромвіч запропонував 7 млн за Віду – новачка АПЛ тренує давній знайомий екс-динамівця
Домагой Віда / Сайт Бешикташа

Центрбек Бешикташа Домагой Віда має всі шанси спробувати сили в чемпіонаті Англії.

Вест Бромвіч Альбіон запопонував туркам 7 млн євро за оборонця, інформує Sabah.

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"Дрозди" вийшли в АПЛ і хочуть підсилити склад якісними та досвідченими гравцями. Запрошенню Віди може посприяти головний тренер команди Славен Біліч, який добре знає захисника за спільною роботою у збірній Хорватії. Бешикташ також не буде надто заважати переходу. Хорват отримує найбільшу зарплатню в команді (80 тисяч євро на тиждень), а на наступний сезон "орли" планують режим економії.

Нагадаємо, Віда перебрався в Туреччину на початку 2018 року на правах вільного агента після завершення контракту з київським Динамо. В поточному сезоні він зіграв 38 матчів у всіх турнірах, записавши до свого активу 5 голів.

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Теги
Трансфери Домагой Домагой Віда Вест Бромвіч Вест Бромвіч Бешикташ Бешикташ Англія Славен Славен Біліч
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