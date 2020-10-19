Чемпіонат Англії 2020/21, 5-й тур

Вест Бромвіч – Бернлі – 0:0

Лідс – Вулверхемптон – початок о 22:00

Вест Бромвіч і Бернлі у новому сезоні перемог ще не знали – причому підопічні Шона Дайча взагалі програли усі три зустрічі. Виправити статистику було важко, адже ВБА програв тільки один з шести останніх матчів проти Бернлі.

Не зазнав він поразки і сьогоднішньому поєдинку – "дрозди" у рідних стінах частіше били по воротах (13:9) та більше володіли м'ячем (56%), однак голів так і не забили. Гості прошити голкіпера Джонстона також не змогли. Фінальний свисток зафіксував нульову нічю.

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