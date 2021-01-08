Шотландець уклав угоду із "дроздами" терміном на півтора роки, повідомляє офіційний сайт ВБА.

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"Мені дуже приємно, що він вирішив прийняти виклик разом із нами. Снодграс додасть нам досвіду та якості. Я чув від багатьох людей, що він винятковий у роздягальні, що є чудовим бонусом на додаток до його здібностей", – оцінив трансфер Роберта наставник Вест Бромвіча Сем Еллардайс.

У нинішньому сезоні Роберт Снодграс провів лише 6 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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