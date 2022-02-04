Вест Бромвіч у своєму твіттері оголосив про прихід Стіва Брюса на посаду головного тренера команди.

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Контракт розрахований на 1,5 роки. Власники клубу розраховують, що новий наставник допоможе "дроздам" повернутись до АПЛ, з якої команда вилетіла минулого сезону. За свою кар'єру англієць очолював Хаддерсфілд, Віган, Шеффілд Юнайтед, Крістал Пелас, Астон Віллу, Сандерленд, Халл Сіті та Шеффілд Венсдей.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Брюса став Ньюкасл, з якого фахівця звільнили після приходу нових власників з Саудівської Аравії.

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