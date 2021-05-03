Чемпіонат Англії 2020/21, 34-й тур

Вест Бромвіч – Вулверхемптон – 1:1

Голи: Фабіу Сілва, 45+2 – Діань, 62

Бернлі – Вест Хем – початок о 22:15

Домашній матч Вест Бромвіча проти Вулверхемптона особливого турнірного значення не мав. "Вулвз" вже нікуди не вилетять і не піднімуться, а "дрозди" врятуватись від вильоту можуть лишень в теорії – підопічним Сема Аллардайса навіть в разі сьогоднішньої перемоги їм необхідно було відіграти у Ньюкасла аж вісім залікових балів за чотири тури. Крім того, при рівності очок саме "сороки" трималися б вище, а за виживання боровся ще й Фулхем, який мав на одне очко більше. Словом, шанси на прописку в АПЛ були мізерними.

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Вочевидь, саме тому господарі не налаштувались на перший тайм, тотально проваливши його. Вулверхемптон домінував, на 45+2-й хвилині команда Ешпіріту Санту відкрила рахунок – це Фабіу Сілва ударом з рикошетом від захисника замкнув простріл з правого флангу. Втім, пропущений гол завів "дроздів": вони створили кілька хороших моментів на старті другого тайму, а на 62-й хвилині Вест Бромвіч зрівняв зусиллями Діаня – Мбайє пробив головою метрів з шести після класного навісу від Таунсенда. 1:1!

В останні півгодини над стадіоном пішла рясна злива, яка сильно вплинула на якість футболу. Вулверхемптон виглядав дещо активніше, завдавши кілька непоганих ударів по воротах господарів, але Джонстон виручив ВБА. Забити бодай ще один м'яч командам так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував нічию.

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