Манчестер Сіті поїхав у гості до Вест Бромвіча в рамках 20 туру АПЛ. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині.

Олександр Зінченко зараз виграє конкуренцію на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті. У суботу він отримав відпочинок, поки команда напіврезервним складом билася в Кубку Англії. А на важливий матч АПЛ українець повертається в старт.

Матч Вест Бромвіч – Манчестер Сіті розпочинається о 22:15 за Києвом. Пряма трансляція на Setanta Sports Ukraine. Суперники зустрічалися місяць тому на Етіхаді. Тоді "дрозди" вистояли не зовсім заслужену нічию, але втратили тренера. Славена Біліча звільнили, а на його місце запросили Сема Аллардайса, якому, втім, не вдається витягнути Вест Бром з зони вильоту.

Стартові склади команд

Вест Бромвіч: Джонстон – Фурлонг, Аджаї, О'Ші, Гіббс – Лівермор, Сойєрс – Снодграсс, Перейра, Грант – Робінсон.

Запасні: Баттон, Бартлі, Івановіч, Пелтьє, Таунсенд, Галлахер, Філліпс, Едвардс, Робсон-Кану.

Манчестер Сіті: Едерсон – Канселу, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернарду, Родрі, Гюндоган – Марез, Стерлінг, Фоден.

Запасні: Стеффен, Вокер, Жезус, Ляпорт, Торрес, Менді, Фернандінью, Гарсія, Бернабе.

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