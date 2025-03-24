Український хавбек Ерік Савкін, який нині виступає за англійський Алвечерч, перебуває на перегляді у складі молодіжної команди Вест Бромвіч (U-21), повідомляє Telegram-канал LEGIONERS.UA.

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За інформацією джерела, 20-річний футболіст поступово адаптується до стилю гри та вимог тренерського штабу "дроздів". Якщо українець зуміє переконати наставників своєю грою, то незабаром може отримати контракт із клубом, який веде боротьбу за вихід до англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Савкін розпочав свою кар'єру в Україні. Влітку 2022 року перебрався в Іспанію, де виступав за місцевий клуб Патакона. За рік переїхав у Німеччину, де грав за Вельберт та Фьонікс.

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