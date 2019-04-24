Весіно розповів про ціль Інтера на наступний сезон Серії А

Півзахисник міланського Інтера Матіас Весіно поділився очікуваннями від дербі з туринським Ювентусом і озвучив мету клубу на сезон 2019/20.

"Ми матимемо шанс закрити питання стосовно місця в Лізі чемпіонів, оскільки на наших суперників очікують важкі матчі цього тижня.

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Буде велика можливість у грі з Юве. У клубі чекають на цей матч. Ювентус продемонстрував більшу стабільність і є прикладом не лише для нас. Ми маємо спробувати наблизитися до їхнього рівня та боротися за Скудетто. Ми повинні задуматися про боротьбу за чемпіонство, та головне – довести на полі, що ми достойні трофею.

Потрібно працювати. Наступного сезону ми повернемося у боротьбу за Скудетто. Це ціль клубу, та говорити про неї зараз не має сенсу", – наводить слова Весіно Sky Sport Italia.

Відзначимо, що Ювентус завітає у гості до "нерадзуррі" в суботу, 27 квітня. Поєдинок на Джузеппе Меацца розпочнеться о 21:30.

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