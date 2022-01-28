Форвард МЮ Кріштіану Роналду обіцяє, що нікуди не втече від Джорджини Родрігес.

"Я завжди кажу Джорджині, що весілля станеться, коли ми отримаємо цей сигнал, це клацання. Так відбувається у багатьох випадках нашого життя.

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Вона знає, про що я кажу. Це може бути через рік, можливо, через півроку або через місяць. Я на 1000 відсотків впевнений, що воно буде", – Mirror цитує слова Роналду з фільму "Я – Джорджина".

Нагадаємо, зірковий португалець та Родрігес разом з 2016-го. Наразі пара виховує 4-дітей, а дівчина вагітна ще двійнею.

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