"Весілля на 1000 відсотків буде": Роналду назвав умову для заручин з Джорджиною
12:49 - Читать на русском
Форвард МЮ Кріштіану Роналду обіцяє, що нікуди не втече від Джорджини Родрігес.
"Я завжди кажу Джорджині, що весілля станеться, коли ми отримаємо цей сигнал, це клацання. Так відбувається у багатьох випадках нашого життя.
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Вона знає, про що я кажу. Це може бути через рік, можливо, через півроку або через місяць. Я на 1000 відсотків впевнений, що воно буде", – Mirror цитує слова Роналду з фільму "Я – Джорджина".
Нагадаємо, зірковий португалець та Родрігес разом з 2016-го. Наразі пара виховує 4-дітей, а дівчина вагітна ще двійнею.
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