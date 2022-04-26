Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко впевнений, що національній команді вистачить часу, аби добре підготуватися до вирішальних матчів.

"Кістяк збірної, а це гравці Динамо та Шахтаря, перебуває в Європі. Хлопці грають товариські матчі, допомагаючи нашій країні. Вважаю, що це правильний крок. Футболісти заробляють гроші, які передадуть нужденним.

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На один-два матчі можна завжди зібратися. Важливо емоційно підготуватися до цих ігор. Думаю, що травня вистачить, щоб футболісти були готові до цих найважливіших ігор. Упевнений, що настрій у наших хлопців буде надмірним. Ціна майбутніх матчів дуже висока. Весь світ вболіватиме за наших хлопців. Усі хочуть, щоб Україна була представлена ​​на чемпіонаті світу", – сказав Лавриненко у коментарі Sportarena.

Нагадаємо, збірна України на початку травня розпочне збори для підготовки до матчу з Шотландією, який відбудеться 1 червня. До цього часу "синьо-жовті" планують провести кілька спарингів.

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