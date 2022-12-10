"Хлопці пройшли через все це, але це частина великого спорту. Все вийшло дуже драматично, проте я думаю, що ми добре виступили як команда. У роздягальні справді жахливий настрій. Я просто подякував усім хлопцям, це був найкращий колектив у моїй кар'єрі. Подарунок у пізньому віці.

Нідерланди – Аргентина – 2:2 (3:4) – відео голів, серії пенальті та огляд матчу 1/4 фіналу ЧС-2022

Під моїм керівництвом ми зіграли 20 матчів та не програли. Не можна сказати, що ми погано попрацювали. Таким можна пишатись, чи не так? Але якщо ви програєте по пенальті...

Весь рік тренували пенальті й однаково облажались. Я попросив гравців виконувати пенальті у своїх клубах, і всі вони це зробили. Утім, якщо не забиваєте перші два пенальті, тоді ви не зможете виграти. На мою думку, пенальті в основний час був сумнівним. Я хотів би знову побачити це по телевізору. Але програли ми не через рефері", – VI цитує 71-річного ван Гала, який повертається на пенсію і передає збірну Нідерландів в руки Рональда Кумана.

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