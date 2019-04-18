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Вертонген: VAR врятував Тоттенхем

09:41 582 Читать на русском
Вертонген: VAR врятував Тоттенхем
Ян Вертонген / соцмережі

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

4’ Рахім Стерлінг
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
 
Хин Мін Сон 7’
Хин Мін Сон 10’
Фернандо Льоренте 76’
4’ Рахім Стерлінг
7’ Хин Мін Сон
10’ Хин Мін Сон
11’ Бернарду Сілва
21’ Рахім Стерлінг
59’ Серхіо Агуеро
76’ Фернандо Льоренте

"Зазвичай ви апелюєте до суддів з приводу офсайду або фолу. Але в цей раз ніхто не думав про офсайд, всі просто опустились на газон.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Залишалося кілька хвилин, я спробував всіх підняти. Але раптом нізвідки виник VAR і врятував нас", – цитує Вертонгена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Тоттенхем поступився Манчестер Сіті з рахунком 4:3, але вийшов до півфіналу завдяки виїзним голам.

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Теги
Тоттенхем Тоттенхем Ліга чемпіонів Манчестер Сіті - Тоттенхем Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ян Вертонген Ян Вертонген
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