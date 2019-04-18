Вертонген: VAR врятував Тоттенхем

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген прокоментував вихід до півфіналу Ліги чемпіонів.

"Зазвичай ви апелюєте до суддів з приводу офсайду або фолу. Але в цей раз ніхто не думав про офсайд, всі просто опустились на газон.

Манчестер Сіті – Тоттенхем – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Залишалося кілька хвилин, я спробував всіх підняти. Але раптом нізвідки виник VAR і врятував нас", – цитує Вертонгена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Тоттенхем поступився Манчестер Сіті з рахунком 4:3, але вийшов до півфіналу завдяки виїзним голам.

Манчестер Сіті – Тоттенхем: один з найкращих матчів в історії ЛЧ, тріумф VAR, провал Ляпорта та елітний футбол від Сона