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Вертонген продовжив контракт з Тоттенхемом

19 грудня 06:00 0 Читать на русском
Вертонген продовжив контракт з Тоттенхемом
Ян Вертонген / фото: ФК Тоттенхем

Тоттенхем оголосив про продовження контракту із захисником Яном Вертонгеном.

Ян Вертонген підписав новий контракт з Тоттенхемом. Угода 31-річного захисника чинна до літа 2020 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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З моменту переходу в Тоттенхем у 2012 році Вертонген встиг відіграти у складі "шпор" вже 264 матчі. Бельгієць за підсумками сезону 2017/18 потрапив у символічну збірну АПЛ.

В сезоні 2018/19 Вертонген провів 9 матчів в АПЛ та забив 1 гол. Влітку 2018 року захисник у складі збірної Бельгії став бронзовим призером ЧС-2018.

Теги
Англія Тоттенхем Тоттенхем Ян Вертонген Ян Вертонген
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