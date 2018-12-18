Вертонген продовжив контракт з Тоттенхемом

Тоттенхем оголосив про продовження контракту із захисником Яном Вертонгеном.

Ян Вертонген підписав новий контракт з Тоттенхемом. Угода 31-річного захисника чинна до літа 2020 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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З моменту переходу в Тоттенхем у 2012 році Вертонген встиг відіграти у складі "шпор" вже 264 матчі. Бельгієць за підсумками сезону 2017/18 потрапив у символічну збірну АПЛ.

В сезоні 2018/19 Вертонген провів 9 матчів в АПЛ та забив 1 гол. Влітку 2018 року захисник у складі збірної Бельгії став бронзовим призером ЧС-2018.