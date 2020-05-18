Вертонген може перебратися до Іспанії

Оборонець лондонського Тоттенхема Ян Вертонген у найближче трансферне вікно може змінити англійську Прем'єр-лігу на іспанську Ла Лігу.

Досвідчений центрбек потрапив на радари іспанських колективів, стверджує Fichajes.

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Інтерес до Вертонгена проявляють інтерес Валенсія і Бетіс. Піренейцям 33-річний оборонець може дістатися безкоштовно. Контракт Вертонгена з Тоттенхемом діє до літа 2020-го. Він сам, щоправда, раніше заявляв про бажання виступати за амбітний європейський клуб. Італійська преса писала про інтерес до одного з лідерів "шпор" з боку міланського Інтера.

У нинішньому сезоні Ян Вертонген провів 26 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та оформив 1 асист.

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