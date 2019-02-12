Вертонген: Борусія Д – сильний суперник, але Тоттенхем може обіграти будь-кого

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген поділився очікуваннями від матчу проти дортмундської Борусії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У нас уже були фантастичні вечори на Уемблі в Лізі чемпіонів, і ми хочемо пережити це знову. Нам дуже потрібна підтримка. Вона може надати нам додаткових сил.

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Я завжди готовий грати на будь-якій позиції, де буду потрібен команді. Звичайно, між ролями крайнього і центрального захисника є різниця, але я намагаюся грати по-своєму на кожній з цих позицій.

Нас чекає матч з дуже сильним суперником, але в минулому році ми вже показали, що можемо обігравати кого завгодно. Ми будемо готові", – цитує Вертонгена офіційний сайт УЄФА.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тотенхем – Борусія Д відбудеться завтра, 13 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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