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Вертонген: Борусія Д – сильний суперник, але Тоттенхем може обіграти будь-кого

12 лютого 20:31 40 Читать на русском
Вертонген: Борусія Д – сильний суперник, але Тоттенхем може обіграти будь-кого
Ян Вертонген / Фото: соцмережі

Захисник Тоттенхема Ян Вертонген поділився очікуваннями від матчу проти дортмундської Борусії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"У нас уже були фантастичні вечори на Уемблі в Лізі чемпіонів, і ми хочемо пережити це знову. Нам дуже потрібна підтримка. Вона може надати нам додаткових сил.

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Я завжди готовий грати на будь-якій позиції, де буду потрібен команді. Звичайно, між ролями крайнього і центрального захисника є різниця, але я намагаюся грати по-своєму на кожній з цих позицій.

Нас чекає матч з дуже сильним суперником, але в минулому році ми вже показали, що можемо обігравати кого завгодно. Ми будемо готові", – цитує Вертонгена офіційний сайт УЄФА.

Матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Тотенхем – Борусія Д відбудеться завтра, 13 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

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Ліга чемпіонів1/8 фіналуУемблі (Лондон)

Тоттенхем - Борусія Дортмунд: Середа 13 лютого 2019

Тоттенхем

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0 : 0
Борусія Дортмунд
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Теги
Ліга чемпіонів Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Борусія Дортмунд Ян Вертонген Ян Вертонген
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