toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР РУХ

Верратті з сигаретою потрапив до об'єктиву папараці – це не перше фіаско зірки ПСЖ

07:30 1230 Читать на русском
Верратті з сигаретою потрапив до об'єктиву папараці – це не перше фіаско зірки ПСЖ
Марко Верратті / Фото The Mirror

Хавбека парижан Марко Верратті помітили за не надто спортивним заняттям.

Перед поверненням до тренувально процесу Марко Верратті вирішив відпочити у Сен-Тропе, повідомляє TheTimesHub.

Неймар разом з іншою зіркою ПСЖ відпочивав у компанії екзотичних моделей

Фотографи дізнались про плани 27-річного італійця і "упіймали" кілька кадрів, на яких Марко безтурботно прогулюється із сигаретою у роті. Варто відзначити, що півзахисник вже неодноразово звинувачувався у "нікотиновому" порушенні режиму, за що також отримував санкції від клубу.

У достроково завершеному сезоні Ліги 1 Верратті провів 20 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.

Холостий Роналду, бездоганність і новий імідж Мессі, Холанд впіймав Фортуну, реванш "недоБаварії" – огляд вікенду

blog_ava
Головні новини футболу 15 червня: Динамо визначило долю орендованих, чернігівці – найкращі в УПЛ, кадрові зміни Руха
07:00
737
Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Марко Верратті Марко Верратті
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
9
год
:
26
хв
Борусія Менхенгладбах
19:30
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук