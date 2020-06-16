Верратті з сигаретою потрапив до об'єктиву папараці – це не перше фіаско зірки ПСЖ

Хавбека парижан Марко Верратті помітили за не надто спортивним заняттям.

Перед поверненням до тренувально процесу Марко Верратті вирішив відпочити у Сен-Тропе, повідомляє TheTimesHub.

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Фотографи дізнались про плани 27-річного італійця і "упіймали" кілька кадрів, на яких Марко безтурботно прогулюється із сигаретою у роті. Варто відзначити, що півзахисник вже неодноразово звинувачувався у "нікотиновому" порушенні режиму, за що також отримував санкції від клубу.

У достроково завершеному сезоні Ліги 1 Верратті провів 20 матчів, в яких відзначився 5-ма асистами.

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