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Верратті вибачився за керування автомобілем у нетверезому стані, але отримав штраф від ПСЖ

19:53 298 Читать на русском
Верратті вибачився за керування автомобілем у нетверезому стані, але отримав штраф від ПСЖ
Марко Верратті / Соцмережі

Хавбек ПСЖ Марко Верратті буде позбавлений частини щомісячної премії.

У ніч з 30 на 31 жовтня 25-річний гравець ПСЖ був заарештований за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Рівень алкоголю в крові півзахисника становив 0,49 проміле при нормі у 0,2.

Верратті був заарештований поліцією через кермування автомобілем у нетверезому стані

Офіційний сайт ПСЖ повідомляє, що на наступний день Верратті самостійно вибачився перед тренером та керівництвом французького гранду. Але, згідно з контрактом, футболіст буде позбавлений частини етичного бонусу, який надається гравцям за зразкову поведінку.

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Зауважимо, що 25-річному футболісту загрожує позбавлення водійських прав на тривалий термін.

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Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Марко Верратті Марко Верратті Франція
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