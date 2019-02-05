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Верратті повернувся до тренувань перед матчами з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів

22:28 43 Читать на русском
Верратті повернувся до тренувань перед матчами з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів
Верратті повернувся до тренувань / Reuters

Італієць повернувся до загальної групи на тренуваннях, відновившись після пошкодження щиколотки в матчі з Генгамом.

Марко Верратті сьогодні повернувся до тренувань у складі Парі Сен-Жермен, повідомляє Goal.com.

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Італієць зазнав пошкодження в матчі Ліги 1 проти Генгама, але вже розпочав підготовку до матчів з Манчестер Юнайтед, перший з яких відбудеться 12 лютого.

Відзначимо, що його партнер по ПСЖ бразилець Неймар отримав травму і не зможе допомогти парижанам в обох матчах проти "червоних дияволів".

У сезоні 2018/19 Марко Верратті провів 21 матч у всіх турнірах.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуОлд Траффорд (Манчестер)

Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен: Вівторок 12 лютого 2019

Манчестер Юнайтед
до матчу
6
дн
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22
год
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6
хв
Парі Сен-Жермен
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Неймар Неймар Марко Верратті Марко Верратті Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Ліга чемпіонів Манчестер Юнайтед - Парі Сен-Жермен
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