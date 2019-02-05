Верратті повернувся до тренувань перед матчами з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів

Італієць повернувся до загальної групи на тренуваннях, відновившись після пошкодження щиколотки в матчі з Генгамом.

Марко Верратті сьогодні повернувся до тренувань у складі Парі Сен-Жермен, повідомляє Goal.com.

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Італієць зазнав пошкодження в матчі Ліги 1 проти Генгама, але вже розпочав підготовку до матчів з Манчестер Юнайтед, перший з яких відбудеться 12 лютого.

Відзначимо, що його партнер по ПСЖ бразилець Неймар отримав травму і не зможе допомогти парижанам в обох матчах проти "червоних дияволів".

У сезоні 2018/19 Марко Верратті провів 21 матч у всіх турнірах.