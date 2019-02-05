Верратті повернувся до тренувань перед матчами з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів

Україна — 21:21 130
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Печерський райсуд Києва 12-13 лютого розгляне кілька справ щодо Павелка
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Відбір до Євро-2020: матчі проти Сербії та Люксембургу збірна України зіграє на Арені ЛьвівЄвро-2020 — 19:41 2983
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УЄФА може скасувати правило виїзного гола в плей-офф єврокубківЛіга чемпіонів — 16:36 1619
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Українець феєрить за Мілан – гол-красень у ворота Динамо, перемога на юнацькому турнірі та Шева-стайлІталія — 15:35 7537
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Динамо розписало нічию з Естерсундом у контрольному матчі – шведів двічі рятував каркас ворітУкраїна — 15:15 8410
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