Верратті: Ніколи б не повірив, що гратиму з Буффоном в одному клубі

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті поділився враженнями від переходу Джанлуїджі Буффона в паризький клуб.

"Коли ПСЖ оголосив про підписання контракту з Буффоном, у мене були дивні відчуття. Якби хтось сказав мені, що я буду грати в одному клубі з Джіджі, не повірив би. Мені комфортно в Парижі, у Буффона не було ніяких проблем в Турині. Навіть не міг уявити, що ми опинимося в одній команді.

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Джіджі – приголомшлива людина, з правильним менталітетом. Він завжди намагається допомогти партнерам по команді. Мені подобається проводити час з Буффоном, оскільки у нього гарне почуття гумору. Дуже радий, що він перебрався в ПСЖ", – цитує Верратті офіційний сайт ПСЖ.

Нагадаємо, Буффон підписав із ПСЖ контракт за схемою 1+1. Фінансові деталі угоди наразі залишаються невідомими. Проте, раніше ЗМІ писали, що італієць у Парижі зароблятиме 8 млн євро за сезон.

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