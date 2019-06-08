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Верратті – про звинувачення Неймара у згвалтуванні: Заздрісники вставляють йому палиці в колеса

12:43 101 Читать на русском
Верратті – про звинувачення Неймара у згвалтуванні: Заздрісники вставляють йому палиці в колеса
Неймар і Верратті / beIN SPORTS

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті висловився щодо справи проти партнера у паризькому клубі Неймара.

"У нього і так був складний період. Тим більше зараз, коли він травмований. Я переживаю за нього.

Неймар звинувачується у згвалтуванні: у мережі з'явилось відео скандального інциденту

У людей склався образ Неймара, який зовсім не відповідає дійсності. Я знаю, що він чесний хлопець і командний гравець, який живе заради футболу.

Є багато людей, які йому заздрять і вставляють палиці в колеса", – сказав Верратті в коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, на Неймара подали до суду, звинувативши в згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

Адвокат дівчини, яка звинуватила Неймара в згвалтуванні, відмовився від позову через неправдиві свідчення

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Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Неймар Неймар Марко Верратті Марко Верратті
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