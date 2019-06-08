Верратті – про звинувачення Неймара у згвалтуванні: Заздрісники вставляють йому палиці в колеса

Півзахисник ПСЖ Марко Верратті висловився щодо справи проти партнера у паризькому клубі Неймара.

"У нього і так був складний період. Тим більше зараз, коли він травмований. Я переживаю за нього.

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У людей склався образ Неймара, який зовсім не відповідає дійсності. Я знаю, що він чесний хлопець і командний гравець, який живе заради футболу.

Є багато людей, які йому заздрять і вставляють палиці в колеса", – сказав Верратті в коментарі L'Equipe.

Нагадаємо, на Неймара подали до суду, звинувативши в згвалтуванні. Сам бразилець запевнив, що інтимні стосунки із позивачкою були за обопільною згодою.

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