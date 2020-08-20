Верратті – про фінал Ліги чемпіонів: Найважливіші 90 хвилин нашого життя та історії клубу

"Ліга чемпіонів завжди складна, але поки ми проводимо неймовірну подорож. У нас залишилось 90 хвилин. Це найважливіші 90 хвилин нашого життя, як футболістів, та історії клубу. Ви повинні бути готовими.

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Я почуваюся краще, потроху працюю з командою. Відновлення від травми було доволі важким для мене. Я працював у групі останні 2-3 дні і зроблю все, щоб зіграти в матчі. Я був доступний у півфіналі, але все вирішуватиме тренер", – наводить слова Верратті Goal.

Нагадаємо, фінальна зустріч Ліги чемпіонів 2019/20 відбудеться у неділю, 23 серпня. Стартовий свисток на лісабонському стадіоні да Луж пролунає о 22:00 за Києвом.

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