Верпаковскіс заступився за Хацкевича після його звільнення з Динамо

Колишній гравець Динамо Маріс Верпаковскіс вважає, що Олександр Хацкевич показав непоганий результат на чолі київської команди.

"Мені дещо незрозумілий той негатив серед фахівців і вболівальників, який був останнім часом спрямований в сторону Хацкевича. Мені здається, що з тим складом, який зараз є у Динамо, Хацкевич досить непогано робив свою роботу.

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Минулого року в кваліфікації Ліги чемпіонів програли сильному Аяксу. Цього сезону не пройшли Брюгге. Так, це не такий сильний суперник, як Аякс, але гра була рівною. Брюгге десь пощастило трохи більше.

Думаю, за складами і бюджетами Динамо і Брюгге зараз плюс-мінус на одному рівні перебувають. Плюс потрібно враховувати те, що бельгійцям зараз набагато простіше запрошувати якісних легіонерів, враховуючи рівень та перспективи місцевого чемпіонату, якщо порівнювати з українським", – цитує Верпаковскіса "Сегодня".

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