Верпаковскіс: Бразильці Динамо часто влаштовували мікроконфлікти

Екс-нападник київського Динамо Маріс Верпаковскіс пригадав період виступів у київському клубі.

"Коли був Діого Рінкон один, він показував божевільний футбол, був супергравецем не лише на полі, але й у роздягальні завжди спілкувався. Але коли приїхало ще кілька бразильців, це призвело до зворотного ефекту. Вони стали жити за своїми правилами, встановлювати їх в команді. Періодично траплялися мікроконфлікти.

"Було страшно переходити в Динамо", – Верпаковскіс пригадав свій трансфер у київський клуб

Родріго був божевільний. З ним було важко. Дисципліна – не його. Некерований був. Хороший гравець, але тренерському корпусу було з ним важко", – цитує Верпаковскіса Footballhub.

Нагадаємо, латвієць виступав у складі київського Динамо з 2004 по 2007 роки і одного разу став чемпіоном України, а також тричі виграв національний Кубок.

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