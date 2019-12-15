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Верона здійснила неймовірний камбек проти Торіно: 16-й тур Серії А, неділя

15:26 134 Читать на русском
Верона здійснила неймовірний камбек проти Торіно: 16-й тур Серії А, неділя
Верона – Торіно – 3:3 / Фото з відкритих джерел

У рамках 16-го туру в Серії А у неділю відбулось шість поєдинків. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії, 16-й тур, неділя

Верона – Торіно – 3:3

Голи: Пацціні, 69, Верре, 76, Стемпинський, 84 – Ансальді, 36, 61, Беренгер, 55

Болонья – Аталанта – початок матчу о 16:00

Мілан – Сассуоло – початок матчу о 16:00

Ювентус – Удінезе – початок матчу о 16:00

Рома – СПАЛ – початок матчу о 19:00

Фіорентина – Інтер – початок матчу о 21:45

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Перший матч неділі розпочали сусіди по турнірній таблиці – Верона та Торіно. Гості у першому таймі значно переважали свого суперника і навіть зуміли забити – Алекс Беренгер відзначився після розіграшу кутового. Однак арбітр після допомоги системи VAR взяття воріт відмінив. "Гранатові" не зупинились, продовжили штурмувати ворота господарів і згодом зуміли досягти свого – Крістіано Ансальді влучно пробив у ліву дев’ятку.

На початку другого тайму Беренгеру таки вдалось відзначитись і подвоїти перевагу в рахунку. А незадовго дублем відзначився Ансальді. На 69-й хвилині арбітр, за гру рукою у своєму штрафному майданчику, призначив пенальті у ворота гостей – голкіпер Торіно Сальваторе Сірігу вгадав напрям польоту м’яча і навіть кінчиками пальців зачепив круглого, однак цього виявилось недостатньо аби завадити голу. Буквально за чотири хвилини Валеріо Верре скоротив рахунок до мінімум, пробивши низом по центру воріт. А під завісу поєдинку Маріуш Стемпинський замкнув передачу Давіде Фараоні і, відновивши статус кво, встановив остаточний рахунок у матчі.

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