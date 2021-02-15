Парма завітала в гості до Верони у спробі перервати 13-матчеву безвиграшну серію, у якій дев'ять матчів становили поразки. Та і рятівна сімнадцята позиція у таблиці розташовувалась вже на відстані чотирьох очок. Словом, гостей влаштовувала тільки перемога.

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"Хрестоносці" почали агресивно, що вилилось у гол вже на 8-й хвилині зустрічі – це Куцка реалізував пенальті. 0:1! Втім, вже через п'ять хвилин веронці зрівняли рахунок внаслідок подачі з правого флангу та скидки під удар Ді Марко в дальній кут. М'яч і так залетів би у ворота, однак хавбек Парми – Грассі – підрізав його у власні ворота, щоб гол стався напевно. 1:1!

Ді Марко та Лазанья ще у першому таймі могли вивести господарів уперед, однак Федеріко забракло точності, а постріл Кевіна витягнув голкіпер. До перерви рахунок так і не змінився, що залишало Пармі надію на перемогу, однак її зруйнував Барак – на 62-й хвилині Антонін замкнув подачу з кутового. 2:1! Це був не тільки переможний, а і 1000-й гол Верони у Серії А. В Італії є тільки 19 команд з показником 1000+ у еліті.

Таким чином, Верона набрала 33 очки й залишилась на дев'ятій позиції у турнірній таблиці. Парма, маючи в активі 13 залікових балів та 14 матчів поспіль без перемог, йде передостанньою.

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