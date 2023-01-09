Верона завдяки дублю Лазовіча переграла Кремонезе та піднялася з дна Серії А
21:32 - Читать на русском
В рамках завершальної програми 16-го туру Серії А заплановано два матчі. Звіт читатйе на "Футбол 24".
Чемпіонат Італії 2022/23, 17-й тур
Верона – Кремонезе – 2:0
Голи: Лазовіч, 9, 26
Болонья – Аталанта – початок о 21:45
У 17 турі Серії А зійшлися абсолютні аутсайдери чемпіонату. Верона перемогла та піднялася з 20 місця на 18. Обидва голи в матчі забив Дарко Лазовіч. Серб швидко відкрив рахунок, а потім подвоїв перевагу, завершивши контратаку, яку розігнав Дойг. Кремонезе в цьому сезоні ще не перемагав.
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