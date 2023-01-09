Чемпіонат Італії 2022/23, 17-й тур

Верона – Кремонезе – 2:0

Голи: Лазовіч, 9, 26

Болонья – Аталанта – початок о 21:45

У 17 турі Серії А зійшлися абсолютні аутсайдери чемпіонату. Верона перемогла та піднялася з 20 місця на 18. Обидва голи в матчі забив Дарко Лазовіч. Серб швидко відкрив рахунок, а потім подвоїв перевагу, завершивши контратаку, яку розігнав Дойг. Кремонезе в цьому сезоні ще не перемагав.

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