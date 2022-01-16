Чемпіонат Італії 2021/22, 22-й тур

Сассуоло – Верона – 2:4

Голи: Скамакка, 54, Дефрель, 67 – Капрарі, 37, Барак, 44, 57 (пен), 90+4

Венеція – Емполі – 0:0

Рома – Кальярі – початок о 19:00

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Програму дня в Італії відкривав домашній поєдинок Сассуоло проти Верони. Перший тайм "нероверді" провалили капітально, пропустивши три голи – гості забили вже на 16-й хвилині зусиллями Гюнтера, якому вдалося замкнути подачу з глибини, але взяття воріт скасували через офсайд. Вдруге господарі пропустили на 37-й хвилині, однак тут все було чисто – Капрарі отримав скидку від Барака на край штрафного й вистрілив точно в дальній кут. Ще за 7 хвилин Барак відзначився сам завдяки навісу з кутового: захисник вибив м'яч прямо в Антоніна – від нього сфера й залетіла у ворота. 0:2!

На початку другого тайму Сассуоло відіграв один гол завдяки кросу з правого флангу та ефектному замиканню від Скамакки, але вже за три хвилини Верона відновила свою перевагу з пенальті (його реалізував Барак). На 67-й хвилині господарі знову скоротили відставання в рахунку – це свіжий Дефрель замкнув подачу з кутового. 2:3! На жаль для "нероверді", розвинути успіх не вдалося, а в компенсований час Барак ще й хет-трик оформив. 2:4! Веронці святкують перемогу.

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