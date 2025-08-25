Верона вистояла в Удіне – два голи зі стандартів, три влучання в каркас
У понеділок, 25 серпня, відбулися кілька поєдинків Серії А сезону 2025/26. Рахунки та відеоогляди матчів дивіться на "Футбол 24".
Серія А, 1-й тур
Удінезе – Верона – 1:1
Голи: Крістенсен, 53 – Сердар, 73
Інтер – Торіно – матч розпочнеться о 21:45.
Всі основні події матчу Удінезе – Верона відбулися в другому таймі: обидві команди забили після розіграшу кутових. Крістенсен замкнув головою навіс Ловріча, а Сердар – після передачі Джоване.
У кінцівці матчу господарі поля були близькі до перемоги: Камара влучив у поперечину з меж штрафного майданчика. Раніше каркас воріт також турбували Джоване і Саррага.
Верона може внести цей матч собі в актив, оскільки перед грою вважалася великим аутсайдером. Проте, наставник гостей Паоло Дзанетті ухилився від відповіді на питання, чи погодиться він на нічию.
