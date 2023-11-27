Чемпіонат Італії 2023/24, 13-й тур

Верона – Лечче – 2:2

Голи: Нгонж, 42, Джуріч, 77 – Уден, 30, Гонсалес, 69

Болонья – Торіно – 2:0

Голи: Фаббіан, 56, Зіркзеє, 90+1

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У першому матчі дня Верона приймала Лечче. Гості були переконливішими у першому таймі, завдавши декілька небезпечних ударів, один з яких досяг своєї цілі. Ремі Уден на 30-й хвилині наважився на потужний постріл з-за меж штрафного, без шансів для Лоренцо Монтіпо. Лечче продовжив тиснути і... незадовго до перерви пропустив – Нгонж зумів влучно замкнути простріл Джуріча.

Після відпочинку Верона значно додала, але... пропустила нелогічний гол. В середині другої сорокап'ятихвилинки Гонсалес перехопив м'яч у центрі поля, помчав правим флангом і замість того, аби віддати на партнерів, пробив сам. Рикошет від захисника дезорієнтував кіпера і сфера влетіла у сітку. Та втримати перемогу Лечче не зміг – Джуріч записав до свого асисту ще й гол. На останній хвилині Пікколі ледь не вирвав для гостей перемогу, але офсайд залишив рахунок без змін. Верона перервала п'ятиматчеву серію поразок і, набравши 9 очок, залишилась передостанньою. Лечче набрав 15 пунктів і піднявся на тринадцяту сходинку Серії А.

Болонья на своєму полі здолала Торіно. Влашіч в середині тайму вивів "биків" вперед, але арбітр угледів офсайд і рахунок залишився без змін. По перерві Фаббіан вийшов на побачення з голкіпером і змусив шаленіти вболівальників "червоно-синіх". Вже у доданий час Зіркзеє не без претензій арбітра подвоїв перевану Болоньї і підняв її у зону єврокубків. Торіно залишився дванадцятим.

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