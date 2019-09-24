Верона у рідних стінах розписала нічию з Удінезе: 5-й тур Серії А, матчі вівторка

В рамках матчу 5-го туру чемпіонату Італії між Вероною та Удінезе голів забито не було.

Чемпіонат Італії 2019/20, 5-й тур

Верона – Удінезе – 0:0

Брешія – Ювентус – початок о 22:00

Перший тайм поєдинку між Вероною та Удінезе не був аж занадто цікавим для глядачів, хоча гострішими виглядали фріульці. Так, на 11-й та 20-й хвилинах голкіперу господарів довелося попрацювати при ударах Барака, а на 34-й із середньої дистанції непогано приклався Лазанья – також без проблем для Сільвестрі. По перерві дещо активніше забігали веронці, які могли вийти вперед після пострілів Рахмані та Амрабата на 52-й та 64-й, але тепер класно грав воротар Удінезе. На 76-й хвилині стався найгостріший момент поєдинку – Стемпинський ударом головою замкнув подачу з флангу, але влучив у поперечину. Зрештою, в обопільній боротьбі матч добіг кінця, не подарувавши тіфозі голів.