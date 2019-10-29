Верона у гостях здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка

У матчі 10-го туру Серії А Парма удома мінімально поступилась Вероні (0:1).

Чемпіонат Італії, 10-й тур

Парма – Верона – 0:1

Гол: Лазовіч, 10

Брешія – Інтер – початок матчу о 22:00

Парма у рідних стінах приймала Верону. Гості несподівано швидко зуміли відкрити рахунок – Дарко Лазовіч виграв підбір поблизу штрафного суперника й ударом метрів з 20-ти зняв павутину з дев'ятки воріт Сепе. Парма мала свої моменти, Жервінью міг двічі забивати у першому таймі, але то не вистачало влучності, то рятував голкіпер гостей. По перерві Парма виглядала значно гостріше на тлі приблизно рівної гри, але до фінального свистка так і не спромоглась відквитати бодай один м'яч – мінімальна перемога "жовто-синіх" у підсумку.

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