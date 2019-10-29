toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ДИНАМО - ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ КУБОК УКРАЇНИ

Верона у гостях здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка

21:50 62 Читать на русском
Верона у гостях здолала Парму: 10-й тур Серії А, матчі вівторка
Парма – Верона – 0:1 / твіттер Парми

У матчі 10-го туру Серії А Парма удома мінімально поступилась Вероні (0:1).

Чемпіонат Італії, 10-й тур

Парма – Верона – 0:1

Гол: Лазовіч, 10

Брешія – Інтер – початок матчу о 22:00

Парма у рідних стінах приймала Верону. Гості несподівано швидко зуміли відкрити рахунок – Дарко Лазовіч виграв підбір поблизу штрафного суперника й ударом метрів з 20-ти зняв павутину з дев'ятки воріт Сепе. Парма мала свої моменти, Жервінью міг двічі забивати у першому таймі, але то не вистачало влучності, то рятував голкіпер гостей. По перерві Парма виглядала значно гостріше на тлі приблизно рівної гри, але до фінального свистка так і не спромоглась відквитати бодай один м'яч – мінімальна перемога "жовто-синіх" у підсумку.

Лунін завітає до Барселони, черговий топ-іспит для Маліновського, битва титанів в Англії – топ-матчі євромідвіку

blog_ava
Батьки Караваєва: Ми були проти того, щоб син їхав у Росію, хоча у нього є російське коріння
15:39
6138
Теги
Італія Інтер Інтер Парма Парма Брешія Брешія Верона Верона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
5
хв
Динамо
19:30
Шахтар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук