Молодий фахівець Сальваторе Боккетті спробує свої сили в Серії А, намагаючись витягнути Верону з зони вильоту.

Боккетті став новим тренером Верони, повідомляє офіційний сайт клубу. 35-річний фахівець замінив на посаді Габріеле Чоффі.

Аллегрі не буде звільнено з Ювентуса до кінця 2022 року через високу компенсацію

Боккетті лише рік тому завершив ігрову кар'єру. Минулий сезон він провів у тренерському штабі Верони помічником Ігоря Тудора. Поточний сезон Сальваторе розпочинав в ролі тренера молодіжної команди Верони. У фахівця наразі немає Pro ліцензії УЄФА.

Верона після 9 турів Серії А опинилася в зоні вильоту, набравши 5 очок. Перед Боккетті стоїть логічне завдання зберегти прописку в еліті. В його активі досвід п'яти матчів за збірну Італії.