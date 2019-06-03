Верона повернулась у Серію А

Верона розгромила Чітаделлу у фіналі плей-офф і вийшла в Серію А.

Серія Б. Плей-офф, фінал (перший матч – 0:2)

Верона – Чітаделла – 3:0

Голи: Цакканьї, 27, Ді Карміне, 69, Ларібі, 83

Вилучення: Пароді, 62, Проя, 77 (обидва – Чітаделла)

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Верона у матчі-відповіді фіналу плей-офф за право виходу в Серію А вдома приймала Чітаделлу. Перед господарями стояла важка задача відіграти дефіцит у 2 м'ячі.

Після першого тайму Верона мінімально вигравала завдяки голу Цакканьї, а по перерві гості залишились спочатку вдесятьох, а пізніше – вдев'ятьох. Господарі цим скористались і відзначились ще двічі, вийшовши у підсумку в Серію А після року відсутності.