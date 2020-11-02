Здавалося б, заключний матч 6-го туру Серії А між Вероною та Беневенто не може бути цікавим, однак з Україною його пов'язувало аж два футболісти. Обидва виступають за веронців – і якщо екс-дніпрянина Ніколу Калініча, якого випустили у старті, ми всі знаємо, то прізвище 18-річного Маттео Кансельєрі у запасі навряд чи викликало якісь емоції. Між тим, вихованець Роми – саме той болбой, якого Факундо Феррейра відштовхнув у матчі Шахтаря в 1/8 фіналу ЛЧ на Стадіо Олімпіко два роки тому.

Факундо Феррейра брутально відштовхнув боллбоя в матчі з Ромою

Верона вийшла вперед вже на 13-й хвилині: Дзакканьї отримав пас п'яткою на лівий фланг, після чого прострілив на ближню стійку – Барак замкнув у дотик. 1:0. Беневенто вдалося відігратись аж на 56-й внаслідок проникної передачі Капрарі на правий край штрафного, після якої Лападула пробив у дальній кут. Втім, вже за сім хвилин все той же Барак відновив перевагу господарів, розстрілявши праву дев'ятку метрів з 17-ти.

На 73-й хвилині справи підопічних Філіппо Індзагі стали зовсім кепськими – вони залишились у меншості (червону отримав Капрарі). Верона ж швидко реалізувала більшість, на 77-й забивши третій гол – це Лазовіч головою замкнув подачу Дімарко. 3:1. Цей гол виявився останнім у зустрічі. Господарі святкують перемогу.

Верона набрала 11 очок і піднялась на сьому позицію в турнірній таблиці, залишивши за спиною Рому й порівнявшись з Наполі та Інтером. Беневенто, маючи в активі 6 залікових балів, опустився на чотирнадцяту сходину в Серії А.

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