Верона переграла Брешію, Удінезе вирвав перемогу над Дженоа: 11-й тур Серії А, матчі неділі

Відбулись чергові матчі 11-го туру Серії А. Звіт поєдинків читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/2020, 11-й тур

Верона – Брешія – 2:1

Голи: Сальседо, 50, Пессіна, 81 – Балотеллі, 85

Дженоа – Удінезе – 1:3

Голи: Пандев, 22 – Де Пауль, 32, Сема, 87, Лазанья, 90+5

Фіорентина – Парма – початок матчу о 19:00

Мілан – Лаціо – початок матчу о 21:45

Верона вдома зустрічалася з Брешією. У першому таймі Верона могла виходити вперед – на 31-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота гостей, але після консультацій з VAR змінив своє рішення. Окрім цього епізоду гра була приблизно рівною. У старті другого тайму Верона повела у рахунку – Сальседо Маор поцілив головою у дев'ятку після подачі з кутового. Ближче до кінця матчу Пессіна подвоїв перевагу господарів після пасу Дзакканьї. Брешія відповіла голом Балотеллі, але на більше у гостей не вистачило часу – 2:1.

Удінезе завітав у гості до Дженоа. Господарі повели у рахунку на 22-й хвилині – Пандев розіграв класну стіночку з Куаме й ударом у кут легко переграв голкіпера. Ще у першому таймі Удінезе зрівняв – влучним пострілом здалеку відзначився Де Пауль. По перерві обидві команди могли відзначитись, але наступний гол уболівальникам довелось чекати аж до кінця матчу – на 87-й хвилині Сема вивів "маленьких зебр" уперед, а Лазанья на 90+5-й закрив усі питання щодо переможця – 1:3.

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