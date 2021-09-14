52-річний алленаторе відправлений у відставку, повідомляє офіційний сайт клубу.

Болонья в рідних стінах мінімально перемогла Верону

Разом із Ді Франческо "мастифів" покинув увесь тренерський штаб. У Вероні фахівець попрацював лише 3 місяці. Причиною звільнення стали незадовільні результати. Веронці стартували в Серії А з трьох поразок поспіль – від Сассуоло (2:3), Інтера (1:3) та Болоньї (0:1).

Нагадаємо, що Еусебіо Ді Франческо в минулому сезоні працював із Кальярі. Раніше він також тренував Лечче, Пескару, Віртус Ланчано, Сампдорію, Сассуоло і Рому. З останньою виходив у півфінал Ліги чемпіонів 2017/18, оформивши неймовірний камбек проти Барселони Мессі (3:0 після поразки 1:4 у першому матчі).

Створив власний футбольний світ і відкрив зірок для збірної Італії – Земан прагне вчетверте переписати історію Фоджі