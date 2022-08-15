Верона поступилася Наполі в рамках 1-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Обидві команди зазнали кардинальних змін у міжсезоння. Наполі попрощався з кількома лідерами, а Верона змінила головного тренера і традиційно перетрусила склад.

Наполі розгромив Верону в ефектному матчі з сімома голами

Новачки обох колективів дали результат. Хвіча Кварацхелія зрівняв рахунок в першому таймі, а Тома Анрі зробив це ж саме у другому. Наполі, зрештою, зумів зламати опір господарів, влаштувавши розгром. Рахунок міг бути ще принизливішим, але м'яч Унаса скасували через офсайд.