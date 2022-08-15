Верона – Наполі – 2:5 – відео голів та огляд матчу
22:24 - Читать на русском
Верона поступилася Наполі в рамках 1-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
29’ Кевін Лазанья
48’ Тома Анрі
Віктор Осімхен 45+3’
Пйотр Зєліньскі 55’
Маттео Політано 79’
29’ Кевін Лазанья
48’ Тома Анрі
45+3’ Віктор Осімхен
55’ Пйотр Зєліньскі
79’ Маттео Політано
Обидві команди зазнали кардинальних змін у міжсезоння. Наполі попрощався з кількома лідерами, а Верона змінила головного тренера і традиційно перетрусила склад.
Наполі розгромив Верону в ефектному матчі з сімома голами
Новачки обох колективів дали результат. Хвіча Кварацхелія зрівняв рахунок в першому таймі, а Тома Анрі зробив це ж саме у другому. Наполі, зрештою, зумів зламати опір господарів, влаштувавши розгром. Рахунок міг бути ще принизливішим, але м'яч Унаса скасували через офсайд.
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