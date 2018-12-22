Вернидуб: Гаю було б краще промовчати, ніж налаштовувати проти себе людей

Наставник Зорі Юрій Вернидуб розкритикував Олексія Гая за скандальне інтерв'ю.

"Прихований ворог – гірше, ніж людина, яка говорить так, як думає. Він висловив свою точку зору. І ми не маємо права її не прийняти. Це його право.

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З іншого боку, в цій ситуації краще промовчати. Тому що він просто розлютив навколо себе багато людей. Це неправильно. Наше життя таке. Підійде хтось ззаду, вдарить. Навіщо це треба? Тому йому було б краще промовчати, ніж налаштовувати проти себе. Я б на його місці, може б, промовчав і нічого не сказав би", – сказав Вернидуб у програмі "Триндец".

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