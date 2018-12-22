Вернидуб: Гаю було б краще промовчати, ніж налаштовувати проти себе людей

Німеччина — 18:23 660
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Коноплянка допоміг Шальке впевнено здолати Штутгарт на виїзді в битві за 6 очок
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Рівер Плейт розгромив Касіму та став бронзовим призером Клубного чемпіонату світуСвіт — 17:22 218
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Арсенал обіграв Бернлі: 18-й тур АПЛ, матчі суботиАнглія — 16:27 96
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Збірна відкриттів Ліги чемпіонів-2018: сенсаційні новачки Барселони та Борусії підкорюють ЄвропуЛіга чемпіонів — 16:27 615
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Манчестер Сіті – Крістал Пелас: Зінченко не потрапив у стартові склади, його конкурент – капітанАнглія — 16:05 287
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