"Іноді навіть не ходили митися на заїзді після першого тренування, а одразу йшли до когось у номер грати у джокер. Багато хто грав дуже пристойно. Практикували гру і в автобусі на дальні виїзди – на задніх сидіннях було зручно розташуватися.

Вернидуб зізнався, хто змусив його передумати йти у відставку з Кривбаса

Майстрів вистачало. Юрій Маркін, Сергій Ключик, Олег Липський, якого, на жаль, вже немає з нами. Застав і гру Юрія Миколайовича Вернидуба, якому фартило за картковим столом", – зізнався Акопян в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що Вернидуб двічі виступав у складі запорозького Металурга – з 1989 по 1993 та в 2001 році.

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